Минобороны: Россия ударила по энергообъектам Украины в ответ на атаки НПЗ

Российские военные нанесли массированный удар по украинским энергообъектам в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперерабатывающие заводы России. Об этом 11 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там пояснили, что удары по объектам топливно-энергетического комплекса были нанесены этой ночью высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — подчеркнули в военном ведомстве.

В результате военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России смогли нарушить работу украинских предприятий военной промышленности, сорвать переброску резервов в зоны боевых действий и затруднить снабжение топливом подразделения и воинские части украинской армии.

Ранее, 5 апреля, Минобороны РФ сообщало о 39 групповых ударах по объектам на Украине. Они были нанесены по средствам противовоздушной обороны, арсеналам, базам горючего, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. Все цели достигнуты, добавило ведомство.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу рассказал 2 апреля, что российские силы за март нанесли 192 удара ракетами и дронами по энергетическим объектам Украины в качестве ответа на теракты Киева. Он заверил, что ВС РФ продолжат выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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