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ЦАХАЛ сообщила о ликвидации финансировавшего ХАМАС в Рафахе радикала

ЦАХАЛ: ликвидирован финансировавший ХАМАС в Рафахе радикал Насер
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала члена военного крыла палестинского движения ХАМАС, курировавшего финансирование военной активности движения в городе Рафахе на юге сектора Газа. Об этом говорится 11 апреля в Telegram-канале израильской армии.

«ЦАХАЛ и Служба общей безопасности ликвидировали террориста Насера Якоба Джаббера Насера. В рамках своей деятельности в военном крыле ХАМАС он отвечал за финансирование значительной части военной деятельности в Рафахе», — уточнили военные.

По данным ЦАХАЛ, в декабре 2023 года через него ХАМАС получило сотни тысяч долларов США на военную деятельность.

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Накануне представители ЦАХАЛ подтвердили ликвидацию в секторе Газа троих сыновей главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. В результате погибли командир ячейки военного крыла ХАМАС Амир Хания, а также военные оперативники движения Мохаммад и Хазем Хания.

Хания заявил, что это не повлияет на требования движения о прекращении огня.

Ранее, 9 апреля, стало известно о ликвидации главы бюро по чрезвычайным ситуациям ХАМАС Хатема Альрамери. Тогда же израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженные силы страны ликвидируют все батальоны палестинского движения, в том числе в городе Рафахе, и «никакая сила» не сможет это остановить.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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