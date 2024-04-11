В Совфеде оценили согласие Швейцарии на участие Москвы в мирных переговорах

Согласие Швейцарии на участие России в мирных переговорах по завершении украинского конфликта можно назвать попыткой обмануть Москву. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал в четверг, 11 апреля.

«Нас опять пытаются обмануть. Они пытаются втянуть нас в мирные переговоры. <…> Сами западные страны не допускают, что они могут проиграть, что Россия может победить. Эти переговоры — всё равно, что свадьба без невесты. России там не будет, потому что те условия, которые они выдвигают, они нам неприемлемы», — сказал сенатор, комментируя отношение Запада к диалогу с Россией в разговоре с Lenta.Ru.

Он отметил, что условия России понятны: Украина должна быть полностью денацифицирована и демилитаризована, а это значит, что в этой стране должен смениться политический режим.

«Только тогда можно начинать с ними переговоры, но на условиях России. А сейчас наша задача продолжать специальную военную операцию (СВО) и добиваться победы», — сказал Джабаров.

10 апреля пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что участие России в конференции о мирном урегулировании конфликта на Украине в швейцарском Бюргенштоке необходимо для достижения мира, передает RT.

Эльчингер отметил, что глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по вопросу проведения конференции. Глава швейцарского внешнеполитического ведомства заявил в ходе встречи, что государство хотело бы обсудить все возможные точки зрения на мирное решение и все существующие мирные инициативы.

Днем ранее в посольстве РФ в Берне заявили, что без участия России планируемая конференция «будет раундом бесплодных консультаций». В диппредставительстве отметили, что РФ не получала приглашения на данную конференцию, однако даже если бы оно было направлено, российская сторона не приняла бы его, сообщает телеканал «360».

Мирная конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Целью встречи является создание общего понимания о том, как достичь «всеобъемлющего мира» для Киева и сформировать «конкретную дорожную карту для участия России в мирном процессе».

Как заявил 10 апреля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, на первом саммите без участия РФ возможно договориться, когда и как привлечь Москву к процессу урегулирования конфликта. По его словам, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день. Глава внешнеполитического ведомства также указал, что Белоруссия вряд ли будет участвовать в мирной конференции.

28 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией на саммите. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что эта идея противоречит запрету президента Владимира Зеленского вести переговоры с Россией, а представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва не будет участвовать в этой конференции.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.