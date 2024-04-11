Мумифицированные тела мужчины и женщины нашли в квартире на юге Москвы

Мумифицированные тела мужчины и женщины нашли в квартире в Бирюлеве Западном на юге Москвы, сообщил 11 апреля источник «Известий».

Тела накануне, 10 апреля, обнаружили в квартире на Булатниковской улице, дверь в жилище была закрыта изнутри.

Тело мужчины 1988 года рождения было обнаружено в комнате на кровати, женщины 1956 года рождения — в коридоре. Предварительно, они умерли более восьми месяцев назад.

По факту смерти мужчины и женщины проводится проверка, уточнил собеседник.

4 апреля сообщалось, что в квартире в Москве обнаружено мумифицированное тело пожилой женщины. Уточнялось, что за день до этого соседи пожаловались на сильный трупный запах.