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На Украине украли предназначавшиеся на восстановление Харькова более $4 млн

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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На Украине разоблачили преступную группировку, которая завладела более чем $4 млн, предназначавшимися на восстановление Харькова, сообщило 11 апреля Национальное антикоррупционное бюро страны в Telegram-канале.

По его данным, $564,7 тыс. из этой суммы предоставил Всемирный банк.

«Лидер группы, один из влиятельных бизнесменов, в сговоре с первым заместителем гендиректора КП «Харьковские тепловые сети» добился заключения с подконтрольными ему компаниями прямых договоров на поставку трубной продукции, окон и технической соли», — сказано в сообщении.

Затем он через ряд фирм-однодневок закупил продукцию у производителя и перепродал КП по более чем вдвое завышенной цене.

В результате нанесен ущерб на 159,5 млн гривен (более $4 млн). Деньгами участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению.

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Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.

Так, 19 марта глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов признал, что государство имеет статус страны-коррупционера. Особенно, отметил он, коррупция процветает в государственных компаниях.

13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США и страны НАТО создали на Украине «мощнейший международный коррупционный аппарат», который стал механизмом «по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании».

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