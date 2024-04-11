На Украине украли предназначавшиеся на восстановление Харькова более $4 млн

На Украине разоблачили преступную группировку, которая завладела более чем $4 млн, предназначавшимися на восстановление Харькова, сообщило 11 апреля Национальное антикоррупционное бюро страны в Telegram-канале.

По его данным, $564,7 тыс. из этой суммы предоставил Всемирный банк.

«Лидер группы, один из влиятельных бизнесменов, в сговоре с первым заместителем гендиректора КП «Харьковские тепловые сети» добился заключения с подконтрольными ему компаниями прямых договоров на поставку трубной продукции, окон и технической соли», — сказано в сообщении.

Затем он через ряд фирм-однодневок закупил продукцию у производителя и перепродал КП по более чем вдвое завышенной цене.

В результате нанесен ущерб на 159,5 млн гривен (более $4 млн). Деньгами участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.

Так, 19 марта глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов признал, что государство имеет статус страны-коррупционера. Особенно, отметил он, коррупция процветает в государственных компаниях.

13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США и страны НАТО создали на Украине «мощнейший международный коррупционный аппарат», который стал механизмом «по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании».