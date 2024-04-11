Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон пытался убедить бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в необходимости помогать Украине. Об этом министр сказал в интервью The Washington Post (WP).

«Главный дипломат Великобритании сказал бывшему президенту Дональду Трампу, что лучший способ для любого президента США унаследовать успешную ситуацию на Украине в январе — это подтолкнуть конгресс к скорейшему утверждению военной помощи Киеву», — отмечается в публикации 10 апреля.

По словам британского дипломата, бывший президент США «хочет хорошего исхода в этой ситуации». Он сказал Трампу, что «в интересах всех, чтобы в конце этого года Украина находилась в сильной позиции», добавляет «Газета.Ru».

Кэмерон встречался с Трампом 9 апреля в ходе своего визита в США.

Ранее, 9 апреля, мэр Киева Виталий Кличко признал, что Украина стала заложницей внутренней политики США. Он отметил, что республиканцы блокируют поставки оружия на Украину и эта риторика является не просто предвыборной кампанией Трампа. А республиканцы на самом деле не изменят свои взгляды в случае переизбрания Трампа на новый президентский срок.

До этого, 7 апреля, газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что Трамп может повлиять на Киев, заставив пойти на территориальные уступки в пользу Москвы и признать Донбасс и Крым российскими. Отмечалось, что таким образом республиканец радикальным образом поменяет политику действующего президента Джо Байдена, который оказывает поддержку Украине.

Однако советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер на следующий день заявил, что материал WP о том, что Трамп в случае победы на президентских выборах окажет давление на Киев, чтобы завершить украинский конфликт, является фейковым.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен прекратить конфликт в случае своего избрания на пост президента. Так, еще в июле прошлого года он сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.