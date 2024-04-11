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Авто
«Калашников» выпустил электрический ретробайк «Иж-49»

«Калашников» выпустил электрический ретробайк «Иж-49»

Концерн «Калашников» представил электрический мотоцикл «Иж-49»
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Фото: АО «Концерн «Калашников»
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Концерн «Калашников» выпустил электрическую версию классического мотоцикла «Иж-49». Модель представлена в рамках создания лимитированной партии двухколесной техники под брендом «Иж», рассказали в концерне 10 апреля.

Разработчики мотоцикла позиционируют его для использования в городских условиях. В концерне заявили, что байк имеет технологичную начинку, а также комфортен в управлении. «Иж-49» оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока c воздушным охлаждением, номинальная мощность составляет 10 кВт, максимальная — 20 кВт.

Длина мотоцикла составляет 2090 мм при колесной базе 1430 мм, сухая масса — 130 кг. В зависимости от условий и манеры езды байк может преодолеть до 100 км на одном заряде батареи.

В лимитированную партию двухколесной техники «Иж» войдут исторические реплики мотоциклов, выпускавшихся на Ижевском машиностроительном заводе (сейчас — АО «Концерн «Калашников») с 1951 по 1990 год, а также экспериментальные модели и современные разработки концерна, которые изготавливались малыми сериями по спецзаказам. В их числе электрический байк Café Racer, тяжелый мотоцикл «Иж» (для правительственного проекта «Кортеж»), а также модификации электромотоцикла Иж «Пульсар».

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Ранее, 9 апреля, сообщалось, что в Тольятти продали производственные площади и оборудование разорившегося российского электромобильного стартапа Zetta. Предполагается, что в ближайшее время в принадлежавших Zetta корпусах развернут производство мебели и спецтехники.

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