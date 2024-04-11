В Германии увидели страх в глазах Зеленского из-за провалов ВСУ

Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время демонстрирует отчаяние из-за провалов украинской армии на фронте. Об этом 11 апреля заявил немецкий публицист Вольфрам Ваймер.

«В глазах Зеленского читается явный страх, поскольку он видит, что в военном смысле страна полностью находится в обороне», — заявил он в программе Maishberger на телеканале Das Erste.

Публицист отметил, что на Украине замечают явно ослабление поддержки со стороны западных «союзников». Кроме того, в Киеве вызывают панику предстоящие президентские выборы в США, в результате которых к власти может вернуться бывший президент страны Дональд Трамп, который не раз говорил, что мог бы завершить конфликт на Украине за один день.

Ранее, 9 апреля, газета Die Zeit сообщила, что экс-президент США и кандидат в главы государства Дональд Трамп отклонил приглашение украинского лидера приехать в Киев. Уточнялось, что Зеленский приглашал американского политика, чтобы «объяснить ему свои идеи» по урегулированию конфликта на Украине.

Газета The Washington Post 7 апреля сообщила, что Трамп может повлиять на Киев, заставив пойти на территориальные уступки в пользу Москвы и признать Донбасс и Крым российскими. Однако представители Трампа назвали материал WP фейком.

9 апреля Зеленский также заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже есть план нового контрнаступления. При этом военный эксперт, политолог Вадим Мингалев, комментируя заявление президента Украины, в беседе с «Известиями» отметил, что ВСУ не смогут провести новое контрнаступление ввиду отсутствия людских и материальных ресурсов.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен сразу же разрешить ситуацию в случае своего избрания на пост президента США. Так, еще в июле прошлого года он сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к решению кризиса в течение 24 часов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.