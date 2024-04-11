Уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области превысил 10 м

Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовского Курганской области превысил 10 м, сообщил в четверг, 11 апреля, губернатор региона Вадим Шумков на мероприятии с участием сотрудников администрации Кургана, УВД и МЧС, занятых оповещением и эвакуацией жителей.

«Сейчас уровень воды в Звериноголовском уже выше 10 м, в Кургане он пока ниже 4 м, представляете перепад — почти 7 м», — сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что еще 4 апреля в Курганской области сбрасывал 70 куб. м. в секунду, уже 5-го сброс составил 3,3 тыс. м в секунду, что в 45 раз больше.

Шумков отметил, что власти города заранее начали эвакуацию жителей. Он призвал присутствующих пройти всю правобережную часть Кургана и увести оттуда людей.

Ранее в четверг Шумков сообщил, что уровень воды в реке Тобол у Звериноголовское составил 10 м. Это на 1 м и 10 см выше отметки, при которой наступают неблагоприятные явления. Вода Тобола последовательно идет на Курган.

Накануне в паводковой зоне находились более 180 жилых домов и 280 приусадебных участков региона.

Режим ЧС в Курганской области ввели 8 апреля. В тот же день глава МЧС Александр Куренков отметил, что министерство старается предотвратить развитие опасной паводковой ситуации в Курганской области и для этого направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники.