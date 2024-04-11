Эксперт оценил последствия принятия законодательства о регулировании криптовалют

Плюсом регулирования криптовалют может стать формирование правил игры, которые при должной продуманности и прогрессивности принимаемых норм, будут позитивным сигналом для инвесторов в российскую экономику. Об этом 11 апреля рассказал «Известиям» директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко. При этом принятие сбалансированного регулирования отрасли повлияет на развитие рынка промышленного майнинга.

Ранее в этот день сообщалось, что в Минфине ожидают принятия законодательства о регулировании криптовалют в 2024 году. Нормы могут быть одобрены до августа. Как рассказал директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев, Центробанк, Минфин и Росфинмониторинг достигли консенсуса по основным условиям. Они придерживаются единой позиции: сфокусироваться следует на регулировании майнинга, а также использовании добытой в России криптовалюты для расчетов во внешнеэкономической деятельности.

«Основные плюсы нового регулирования — это формирование правил игры, которые при должной продуманности и прогрессивности принимаемых норм будут позитивным сигналом для инвесторов в российскую экономику на стыке реального сектора, финансовой отрасли и сферы информационных технологий. За этим большая перспектива развития рынка промышленного майнинга и иных высокопроизводительных и энергоемких вычислений, задел для цифрового лидерства страны на международном уровне», — объяснил Огиенко.

При этом, по его мнению, минусы могут быть только в том случае, если принятые нормы будут репрессивными и ограничивающими легальный сектор. Эксперт считает, что при принятии сбалансированного регулирования отрасли рынок промышленного майнинга может развиться до отметки около 5,5 ГВт в течение последующих трех лет.

«Это создаст дополнительно 4–5 тыс. рабочих мест только в промышленном майнинге, обеспечит инвестиции в размере свыше 300 млрд рублей вместе с вычислительным оборудованием, даст криптовалютную ликвидность для внешнеторговых расчетов в размере от 240 млрд рублей в год, создаст мощный задел для развития российской радио-электронной промышленности, обеспечит дополнительную выручку энергокомпаний от ежегодного потребления свыше 33 млрд кВтч», — добавил эксперт.

Ранее, 23 января, сообщалось, что выручка крупнейших майнинговых компаний в России за 2022 год составила 11,5 млрд рублей. Об этом говорилось в исследовании ВШЭ. Эксперты отметили, что рост майнинга в РФ является устойчивым трендом, основанным на востребованности и потребительской ценности цифровых активов. По оценкам отраслевого сообщества и Ассоциации промышленного майнинга, мощность объектов промышленного майнинга в 2023 году в РФ составила 1,5–1,7 ГВт.