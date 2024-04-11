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ФСБ показала видео пресечения попытки десанта ВСУ высадиться на Тендровскую косу

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России совместно с Министерством обороны РФ пресекли высадку диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тендровскую косу в Херсонской области, которая была спланирована спецслужбами Великобритании. Об этом 11 апреля сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

В ходе завязавшегося боя десант ВСУ был ликвидирован, в плен был взят старший солдат 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ Евгений Горин.

Он рассказал, что украинские военные проходили подготовку в Великобритании и показал фотографии инструкторов, которые с ними занимались, назвав их имена. Пленный уточнил, что работа ССО ВСУ курируется подразделением специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service). Как отметили в ФСБ, это говорит о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт на Украине.

«Задачей операции было нанести огневое поражение военнослужащим РФ, находящимся на маяке. Основной задачей было по возможности взять их в плен. Было три лодки, предназначенных для штурмовых [операций], и одна лодка — для огневого прикрытия, на которой был развернут медицинский пункт, стабилизационный», — рассказал пленный.

На видео, предоставленном ФСБ, показано оружие и лодки, которые использовали диверсанты. По лодкам был открыт огонь российскими военными, в результате которого были уничтожены все диверсанты. Выжил только один, сдавшийся в плен. Он поблагодарил российскую сторону за то, что его пощадили и оставили в живых.

Пленный украинец также отметил, что предоставленная британской стороной информация в ВСУ была неактуальной, из чего он сделал вывод, что их, возможно, заранее ввели в заблуждение, «отправив на убой».

«Обращает на себя внимание, что задача, поставленная британскими кураторами перед украинским спецназом, о захвате маяка носила в значительной степени пропагандистский характер и даже в случае ее выполнения не повлияла бы на ситуацию на линии боевого соприкосновения», — отметили в ФСБ России.

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До этого, 15 марта, экс-глава британской разведки MI-6 Ричард Дирлав в интервью Politico заявил, что Великобритания ведет с Россией «серую войну», участие в которой британское общество не осознает. В этой связи Дирлав раскритиковал власти Соединенного Королевства за «разрыв между словами и действиями».

Ранее, 29 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Великобритания фактически напрямую вовлечена в конфликт на Украине. Лондон оказывает поддержку Киеву, в том числе своими людьми и разведданными, отметил он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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