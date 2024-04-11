Нетаньяху указал на подготовку Израиля к вызовам «на других аренах»

Израиль находится в «разгаре войны» в секторе Газа, однако готовится к вызовам «на других аренах». Об этом в четверг, 11 апреля, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху во время посещения авиабазы Тель-Ноф.

«Мы находимся в разгаре войны в Газе, которая продолжается в полную силу <…> Но мы также готовимся к сценариям, связанным с вызовами на других аренах. Мы установили простой принцип: кто нам навредит, тому мы причиним вред», — приводит его слова израильский 13tv.

По словам Нетаньяху, правительство готово удовлетворить все потребности безопасности Израиля как в обороне, так и в нападении.

Израильская армия 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана на юго-западе Дамаска в Сирии, при атаке погибли два генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. За день до этого Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали двое местных жителей.

В тот же день официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН крайне обеспокоена сообщениями в СМИ об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске в Сирии, однако организация ожидает больше сведений о произошедшем. Дюжаррик подчеркнул, что нападения на любое государство, совершенные из-за границы, представляют собой нарушение суверенитета страны, по которой нанесен удар.

9 апреля арабское издание Elaph со ссылкой на западный источник из служб безопасности сообщило, что Израиль готовит операцию по атаке Ирана, если Тегеран каким-либо образом ответит на атаку по консульству в центре Дамаска. По данным издания, среди потенциальных целей в Иране могут быть и чувствительные объекты, например, ядерные.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.