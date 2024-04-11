В МИД РФ рассказали о дальнейшей судьбе ЗАЭС

Запорожская атомная станция (ЗАЭС) навсегда останется в юрисдикции России. Такое заявление 11 апреля сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Запорожская атомная станция находится и навсегда останется в российской юрисдикции», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день Москва призвала международное сообщество осудить атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ЗАЭС. Отмечалось, что Россия сделала всё возможное, чтобы обеспечить безопасность станции.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Запад замалчивает украинские атаки на объект и запрещает СМИ в своих странах публиковать о них информацию.

В то же день постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене направило ноту в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с требованием к агентству осудить атаки Киева на ЗАЭС.

За последние дни Украина несколько раз совершала атаки на ЗАЭС. Так, 7 апреля сразу после обхода станции экспертами МАГАТЭ были зафиксированы прилеты украинских беспилотников, в результате чего пострадали три человека. Глава организации Рафаэль Гросси заявил, что безрассудные атаки Киева на станцию должны быть прекращены. В то же время он отметил, что угрозы ядерной безопасности после атак нет.

Атаки Киева были зафиксированы и в следующие дни. 9 апреля украинский дрон атаковал тренажерный центр реакторного зала ЗАЭС. Удар пришелся на крышу здания, опять же через 10 минут после того, как мимо здания проехали сотрудники МАГАТЭ.

При этом в марте Совет управляющих МАГАТЭ поддержал разработанный Киевом проект резолюции по ядерной безопасности, согласно которому от России требовалось покинуть территорию ЗАЭС. В Постпредстве РФ при международных организациях в Вене назвали эту резолюцию юридически ничтожной. В МИД России назвали любые заявления о том, что ЗАЭС должна «вернуться» под юрисдикцию Украины, посягательством на суверенитет РФ.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.