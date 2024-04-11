Строителей допустили в поврежденный БПЛА корпус строящейся больницы в Добром

Оперативные службы Липецкой области допустили строителей на площадку строящегося в селе Добром корпуса ЦРБ, на который упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом губернатор региона Игорь Артамонов сообщает в своем Telegram-канале.

«В ближайшее время специалистам предстоит выявить все дефекты и повреждения здания. По предварительной оценке, нужно будет ремонтировать несущую стену», — сообщил губернатор.

После оценки ущерба и официального заключения будут определены сроки восстановления и его стоимость, уточняет GOROD48.

О падении беспилотника стало известно в ночь на 11 апреля. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российские ПВО за ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотников над несколькими регионами страны. Так, два БПЛА были сбиты над Мордовией, над территорией Курской области перехвачено три дрона, Тамбовской — три, Белгородской — два, по одному над Брянской и Липецкой областями.