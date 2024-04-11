Мишустин призвал восстановть энергоснабжение пострадавших районов

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Обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье доставят на допрос
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Набиуллина поддержала освобождение от налога доходов по длинным вкладам
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Вьетнамскую предпринимательницу приговорили к смертной казни за коррупцию
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У подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье нашли автомат
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В кабмине Венгрии обеспокоились возможным участием НАТО в конфликте на Украине
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ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины
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Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
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РЭО предложил направить деньги туристов на вывоз отходов в заповедных территориях
Мир
Финляндия одобрила назначение Марьи Ливайлы главой дипмиссии в РФ
Общество
Глава МЧС РФ Куренков проверил ход работ по укреплению дамбы в Оренбурге
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Москва в 2024 году будет развивать деловой туризм с Китаем и Индией
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Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью
Общество
В селе Илек Оренбургской области укрепили дамбу
Мир
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