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РЭО предложил направить деньги туристов на вывоз отходов в заповедных территориях

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Российский экологический оператор (РЭО) предложил направлять средства курортного сбора на расходы региональных операторов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и создание объектов по переработке отходов. Об этом сообщил генеральный директор РЭО на пленарном заседании «Развитие системы особо охраняемых природных территорий» Экологического форума в Республике Башкортостан 11 апреля.

«Источником финансирования работ на ООПТ, по нашему мнению, не должен стать тариф граждан, потому что это будет перекладывание ущерба, наносимого туристическим потоком, на граждан тех территорий, где расположены ООПТ, что, на наш взгляд, не совсем справедливо. Мы бы рекомендовали предусмотреть погашение соответствующих расходов из средств курортного сбора. Такого рода прецеденты есть, мы можем поделиться практиками коллег, но я соглашусь, что проблема существует», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его мнению, также важно предусмотреть реализацию инфраструктурных проектов с увеличенной мощностью по переработке отходов, возникающих от туристов. Глава РЭО предложил направлять на это средства от курортного сбора.

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Ранее, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин на выступлении с посланием Федеральному собранию заявил, что в России необходимо ликвидировать не менее 50 экологически опасных точек к 2030 году. Глава государства также уточнил, что в стране практически с нуля была создана отрасль обращения с отходами. Он напомнил, что для обработки и утилизации твердых бытовых отходов в России построено 250 предприятий.

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