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Финляндия одобрила назначение Марьи Ливайлы главой дипмиссии в РФ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Roni Rekomaa
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Правительство Финляндии одобрило назначение советника по иностранным делам МИД Марьи Ливайлы на должность посла в России. Об этом сказано 11 апреля в решении кабмина по итогам заседания.

Она вступит в новую должность с 1 сентября.

«Назначение глав дипмиссий <...>. Марья Лийвала, начальник отдела, советник по иностранным делам, восточный отдел, министерство иностранных дел, на должность главы посольства в Москве (Россия) с 1 сентября 2024 года», — сказано в тексте документа, опубликованном на сайте кабмина.

Сюда нельзя: зачем финские власти пытаются отгородиться от России
Финляндия готовится к закрытию пограничных КПП

Ранее, 7 апреля, президент Финляндии Александер Стубб указал на полное отсутствие политического диалога с Россией. При этом он отметил, что диалог необходим, но пока переговоры невозможны.

Правительство Финляндии 4 апреля продлило закрытие КПП на границе с Россией «до дальнейшего уведомления». Кроме того, будут закрыты для туристов пункты пересечения границы для морского сообщения в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

До этого, 7 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия не хочет обсуждать с Россией якобы исходящие со стороны российской границы угрозы для безопасности и уклоняется от прямого диалога пограничных служб. Дипломат подчеркнула, что ответственность за решение закрыть российско-финскую границу полностью лежит на Хельсинки.

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 30 ноября 2023 года под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть КПП.

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