В МИД РФ назвали необходимым серьезно ответить на развертывание ракет США в АТР

Москва должна ответить «двойным противодействием» на возможное развертывание ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в четверг, 11 апреля, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Хотелось бы, чтобы обошлось без дальнейшего наращивания потенциала, который США создавался упорно в последние годы именно в той сфере, которая раньше регулировалась ДРСМД (Договор о ракетах средней и меньшей дальности. — Ред.). Необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания», — сказал он журналистам.

Рябков подчеркнул, что Москва ответит отказом от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если Вашингтон разместит такие системы в регионе.

10 апреля сообщалось, что в США планируют до конца текущего года разместить ракетные системы среднего радиуса в АТР. Представитель Тихоокеанского командования американской армии указал, что все идет по плану, чтобы достичь этой цели.

Ранее, 4 апреля, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что решение США разместить в Азии ракеты средней дальности будет способствовать осложнению отношений в регионе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 31 декабря 2023 года предупредил, что Россия подготовит серьезный ответ на развертывание США наземных ракетных систем, которые ранее были запрещены по ДРСМД.

До этого, 27 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия не одобряет планы США по ракетам в Тихом океане и тщательно отслеживает ситуацию. Так он прокомментировал заявление командующего тихоокеанскими силами США Чарльза Флинна о том, что в 2024 году Вашингтон развернет в указанном регионе новые ракеты средней дальности.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу из-за выхода США. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств, выражая при этом готовность к подключению к документу других стран.