Малый спутник «Гагаринец» выведен на орбиту разгонным блоком «Орион»
Разгонный блок «Орион», который в четверг был запущен ракетой-носителем «Ангара-А5» с космодрома Восточный, вывел малый космический аппарат «Гагаринец» на низкую околоземную орбиту. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
Отмечается, что спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space. Он предназначен для отработки элементов служебной платформы, пояснили в госкорпорации.
«Разгонный блок «Орион» продолжает выведение испытательной полезной нагрузки на заданную орбиту», — добавили там.
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный ранее в этот день. Изначально запустить ракету-носитель планировалось 9 апреля, но пуск был отменен. Тогда глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что первый пуск «Ангары-А5» был перенесен на сутки по причине сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Однако и 10 апреля запуск вновь был отменен из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.
Как отметил Борисов 11 апреля, запуск «Ангары-А5» очень важен для России, его ожидала вся страна.
«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».