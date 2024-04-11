Москва призвала международное сообщество осудить атаки ВСУ на ЗАЭС

Россия призывает международное сообщество осудить атаки Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), так как действия украинских военных создают угрозу ядерного инцидента на объекте. Об этом 11 апреля заявил заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич.

Он отметил, что российские компетентные организации делают всё возможное, чтобы обеспечить безопасность объекта.

«Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) не только нарушают принципы ядерной и физической ядерной безопасности, но и имеют целью эскалацию обстановки вокруг ЗАЭС, создавая прямую опасность инцидента на атомной станции. <…> Призываем всех ответственных участников международного сообщества решительно осудить целенаправленные атаки вооруженных формирований киевского режима на эту атомную станцию», — подчеркнул дипломат на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Ранее, 10 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться от профильных международных организаций признания опасной ситуации вокруг Запорожской АЭС и атак Киева на нее. Она обратила внимание, что Запад замалчивает украинские атаки на станцию, запрещает СМИ в своих странах публиковать о них информацию.

В свою очередь постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене направило ноту в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с требованием к агентству осудить атаки Киева на ЗАЭС. В документе особо подчеркнуто, что повреждение атомной станции может привести к катастрофе и обстрелы объекта недопустимы.

За последние несколько дней украинские военные несколько раз атаковали ЗАЭС с помощью беспилотников. 7 апреля прилет одного из дронов был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. Пострадали три человека. За 20 минут до ударов эксперты МАГАТЭ провели на этой территории плановый обход. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал эту атаку безрассудной. 8 апреля сбитый БПЛА-камикадзе упал на крышу шестого энергоблока станции.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 9 апреля заявил, что Москва планирует добиться от МАГАТЭ оценок ударов Киева по ЗАЭС. В Кремле подчеркнули, что украинские атаки на станцию — очень опасная провокация.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.