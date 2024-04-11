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В ГД предложили изменить методику расчета платы за ремонт газового оборудования

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Госдума 11 апреля приняла обращение в Минстрой об изменении методики расчета платы за техническое обслуживание и ремонт газового оборудования в домах. Как пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, в соответствии с текущим правовым регулированием газораспределительные организации (ГРО) фактически стали монополистами рынка обслуживания газового оборудования и имеют все возможности для снижения цен.

«У этих организаций в настоящее время отсутствует обязанность проводить ремонт газового оборудования в квартирах и индивидуальных жилых домах», — подчеркнул депутат.

В этой связи Кошелев внес поправки в обращение ГД к Минстрою о том, чтобы уточнить определение специализированной ГРО в 410-м постановлении правительства, вернув конкурентный рынок, вернуть обязательство ГРО принимать заявку по ремонту оборудования в квартире и индивидуальном жилищном строительстве в течение суток, а также полностью переработать методику расчета платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного оборудования с привлечением технических специалистов.

Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Госдума готовится ужесточить наказание за игнорирование требований по обслуживанию оборудования в квартирах

В начале апреля Госдума приняла закон о штрафах за недопуск газовщиков в дома. Заместитель председателя ГД по строительству и ЖКХ, замглавы комиссии по соблюдению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева выделила две группы нарушений, наказание за которые предусматривает документ. В первую очередь это касается жильцов, которые не заключают договор на обслуживание газового оборудования. Кроме того, будут наказываться самовольные перепланировки и переустановки оборудования. Штраф будет также выписан в случаях, когда россияне не допускают в помещение сотрудников газовых служб для осмотра газового оборудования.

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