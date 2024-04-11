У подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье нашли автомат
При обыске задержанного по подозрению в убийстве полицейского Василия Бурякова нашли автомат АК-107. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщил источник «Известий».
В гараже в Тверской области, который принадлежит девушке фигуранта, также обнаружили вещества для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). Собеседник поделился, что Буряков изготавливал патроны сам, хотел уехать в Финляндию, а позже на Украину.
Ранее в этот день сообщалось, что мужчина признал вину в убийстве. Он добавил, что в лесу находится мотоцикл, на котором он скрылся от правоохранителей.
О нападении на полицейских вечером 7 апреля в подмосковном Щелково сообщил источник «Известий». На помощника участкового и оперуполномоченного напали во время засады на наркодилеров. Нападавших было двое, они скрылись на черном мотоцикле.
Один сотрудник полиции был убит на месте, второй тяжело ранен, он находится в критическом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ по факту посягательства на жизнь полицейских. Корреспондент «Известий» также побывал на месте преступления. Инцидент произошел недалеко от СНТ «Озон», рядом с дорогой Черноголовка – Ботово в городском округе Щелково Московской области.