В Москве в одном из ТЦ на месте Chanel может открыться магазин отечественных сумок

Производитель отечественных сумок премиум-сегмента Ante Kovac ведет переговоры с торговым центром «Европейский» в Москве, с тем чтобы в сентябре занять площади Chanel на первом этаже здания. Речь идет о площадке в 80 кв. м в аллее ТЦ с люксовыми брендами. Об этом «Известиям» рассказали в российской компании 11 апреля.

Там отметили, что в качестве арендной платы стороны обсуждают процент от оборота, а длительность контракта должна составить три года, после которых документы можно будет пролонгировать каждые 11 месяцев.

«В первую очередь нас интересует трафик, который может получить наш магазин в этом ТЦ. Это не единственная локация, ранее принадлежавшая иностранному бренду, которую мы готовы занять. Так, в июне откроется магазин в «Авиапарке» на месте бывшей точки Montblanc, документы уже подписаны», — рассказал изданию представитель компании.

Компания Ante Kovac работает в премиальном сегменте со средним чеком в 120 тыс. рублей, в Москве она развивает один магазин в ТЦ «Гименей», также вскоре планируется открытие собственной площадки на Кутузовском проспекте.

Ранее, в конце марта, «Известия» уже писали, что французский бренд Chanel покидает Россию — компания ведет переговоры со своими арендодателями, с тем чтобы закончить сотрудничество. Речь идет о 10 точках в столице и Санкт-Петербурге — это отдельно стоящие магазины с косметикой и одеждой, включая знаковые объекты в ЦУМе, во «Временах года» и на Петровке.

При этом люксовый бренд приостановил свою деятельности в РФ еще в 2022 году.