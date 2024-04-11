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В кабмине Венгрии обеспокоились возможным участием НАТО в конфликте на Украине

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Фото: Global Look Press/Sgt. Timothy Hamlin/Planetpix
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Будапешт опасается, что НАТО напрямую будет участвовать в конфликте на Украине. Об этом в четверг, 11 апреля, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Граница, по которой солдаты НАТО не заходят на территорию Украины, начинает стираться с каждым днем. Военная лихорадка распространилась от брюссельских бюрократов к НАТО и командующим НАТО», — приводит слова чиновника портал Hirado.

Гуйяш подчеркнул, что альянс переживает опасный момент, поскольку в ближайшие полгода станет ясно, куда будет двигаться Европа — в сторону мира или войны. Однако в последнее время европейские лидеры все чаще говорят об отправке солдат НАТО на Украину, отметил политик.

При этом представитель кабмина Венгрии подчеркнул, что позиция Будапешта остается неизменной — военного решения украинского конфликта нет. Гуйяш подчеркнул, что необходимы прекращение огня и мирные переговоры.

Также в четверг президент Финляндии Александер Стубб призвал НАТО быть менее «воинственным» в риторике о России и сконцентрироваться на совершенствовании своего военного потенциала. НАТО стоит готовиться конфликту с Россией, однако он маловероятен, считает глава государства.

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При этом 1 апреля глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал, что отношения РФ и Североатлантического альянса можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Он добавил, что в нынешней политической ситуации милитаристская риторика блока по отношению к России вновь преобладает.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 марта отметил, что Россия никогда не будет угрожать странам НАТО нападением. При этом он заявил, что РФ никогда не согласится на вступление Украины в альянс, так как это будет означать приближение к российским границам. Орбан также высказал предложение о создании «безопасной буферной зоны».

Накануне, 28 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО. Он обратил внимание на то, что Россия никогда не двигалась к границам стран блока, однако альянс подошел к российским границам вплотную.

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