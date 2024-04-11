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Российские военные получили более 8 тыс. дронов «Пиранья»

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Фото: пресс-служба СКБ
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Российским военным на вооружение поставлено более 8 тыс. дронов «Пиранья», с помощью которых удалось уничтожить первый в зоне СВО танк Abrams. Об этом сообщает kp.ru.

Беспилотники-камикадзе, разработанные Симбирским конструкторским бюро (СКБ), внедрили в войска под кураторством ЦСН ФСБ России совместно с Главным управлением инновационного развития Минобороны России.

В начале весны сообщалось, что Симбирское конструкторское бюро планирует активно наращивать производство дронов этого типа.

«Объем производства беспилотных летательных аппаратов «Пиранья» в 2024 году увеличится — компания планирует выпускать более 5 тыс. беспилотников в месяц», — заявили 12 марта в пресс-службе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

Тогда же губернатор Ульяновской области Алексей Русских подчеркивал, что беспилотная авиация представляет собой одно из приоритетных технологических направлений региона.

«В рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного президентом России, мы формируем план развития отрасли, уделяем особое внимание формированию инфраструктуры, подготовке кадров. Для компаний, которые занимаются разработкой и производством БПЛА, есть региональная мера поддержки в виде льготного займа», — подчеркнул глава региона.

Как отмечает kp.ru, программу разработки, испытаний и применения «Пираньи» также поддерживает и активно развивает международное общественное движение «Мы любим Россию», председателем попечительского совета которого является Виктор Хмарин. Там указали, что БПЛА-камикадзе выделяются среди аналогов уникальными частотами, на которых они работают. Это делает их неуязвимыми для воздействия штатных средств РЭБ.

Об уничтожении первого танка Abrams стало известно 26 февраля. Через несколько дней представитель СКБ подтвердил, что это удалось сделать именно с помощью «Пираньи».

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9 апреля в интервью «Известиям» представитель СКБ заявил, что Симбирское конструкторское бюро разработало новый FVP-дрон «Пиранья-13» с увеличенной почти в два раза — с 4,5 до 8 кг — максимальной грузоподъемностью. Разработка, по его словам, велась более полугода.

«Это усовершенствованная модель, которая оснащена всеми системами своих предшественников, но имеет и ряд дополнительных: быстросъемное крепление аккумуляторной батареи, систему стабилизации камер, возможность установки нескольких для мультиспектральной работы и систему стабилизации аппарата при отказе одного или двух двигателей», — уточнил он.

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