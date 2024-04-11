Более 80 артистов выступят на VK Fest 2024

Лидеры музыкальных чартов этого года и молодые артисты выступят летом на VK Fest. Впервые на фестивале можно будет услышать 25/17, Тимати, «Три дня дождя», Ноггано, BUSHIDO ZHO, КАСПИЙСКИЙ ГРУЗ, XOLIDAYBOY, Еву Польну, SODA LUV, Найка Борзова, ZOLOTO, Toxi$ и Xcho.

VK Fest проходит с 1 июня по 14 июля на площадках разных городов. В этом году артисты выступят в Уфе в парке «Ватан», на острове Татышев в Красноярске, на Медальной площади в Сириусе, в Парке 300-летия в Санкт-Петербурге и в Москве в «Лужниках».

В частности, в Уфе выступят ЗВЕРИ, CREAM SODA, Хаски, Клава Кока, Ramil’, Ольга Бузова и Юля Паршута. В Красноярске — Баста, Mary Gu, INSTASAMKA, Konfuz. На Медальной площади на сцену выйдут Andro, ELMAN, TONI, MONA, Kamazz, ВАЛЯ КАРНАВАЛ и приглашенный специальный гость. Все три города посетят ведущие утреннего шоу «Бригада У» на Европе Плюс.

На Синей сцене Санкт-Петербурга в первый день свои хиты исполнят Баста, МОТ, Элджей, OG Buda + MAYOT, XOLIDAYBOY, Ева Польна, Xcho и Юля Паршута. На Белой сцене — 25/17, «Три дня дождя», КАСПИЙСКИЙ ГРУЗ, Тося Чайкина, SODA LUV, Кишлаĸ, Toxi$, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, BUSHIDO ZHO и LYRIQ. На Фиолетовую сцену выйдут SATI ETHNICA, Pompeya, Минаева, JANAGA, AFÈLIA, Фресĸа, EIGHTEEN, ASHLY., yaskraviy и ASAMMUELL. На электронной сцене Радио Рекорд выступят диджеи: FEEL, DJ M.E.G., SHAPOV, KIIDA и LADY WAKS. Во второй день фестиваля ожидается еще больше звездных выступлений.

В Москве VK Fest впервые пройдет в «Лужниках» — одной из самых больших спортивных и концертных площадок России и мира. Для выступлений подготовят три сцены. В последний день фестиваля, 14 июля, на Синей сцене зрителей ждет выступление специального гостя, имя которого будет в секрете до его выхода на сцену.

Список исполнителей будет пополняться. В ближайшее время фестиваль анонсирует новых артистов лайнапа, известных спикеров зоны лектория и представителей сцены блогеров.

В 2023 году VK Fest собрал свыше 15 млн просмотров в пяти городах России. В прошлом году крупнейший российский музыкальный фестиваль VK Fest состоялся уже в восьмой раз. Впервые фестиваль прошел в пяти городах России — Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сириусе (Сочи) и Москве.