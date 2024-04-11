Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пять мирных жителей пострадали в ДНР из-за удара беспилотника по маршрутке
Авто
«Моторинвест» зарегистрировал название i-Bro для электромобиля
Общество
Обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье доставят на допрос
Политика
Песков сообщил о непрерывном контроле Путиным ситуации с паводками в РФ
Общество
Федеральную трассу Тюмень – Омск на время паводка укрепят водоналивными дамбами
Общество
У подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье нашли автомат
Мир
В кабмине Венгрии обеспокоились возможным участием НАТО в конфликте на Украине
Армия
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины
Общество
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
Общество
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Общество
В Орске начали работу комиссии по оценке ущерба от паводка
Общество
Глава МЧС РФ Куренков проверил ход работ по укреплению дамбы в Оренбурге
Туризм
Москва в 2024 году будет развивать деловой туризм с Китаем и Индией
Происшествия
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью
Общество
Источник сообщил об обысках в принадлежащих Портнягину Club 500 и Siberia
Мир
В Кремле назвали бессмысленными переговоры по Украине без России

Более 80 артистов выступят на VK Fest 2024

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры музыкальных чартов этого года и молодые артисты выступят летом на VK Fest. Впервые на фестивале можно будет услышать 25/17, Тимати, «Три дня дождя», Ноггано, BUSHIDO ZHO, КАСПИЙСКИЙ ГРУЗ, XOLIDAYBOY, Еву Польну, SODA LUV, Найка Борзова, ZOLOTO, Toxi$ и Xcho.

VK Fest проходит с 1 июня по 14 июля на площадках разных городов. В этом году артисты выступят в Уфе в парке «Ватан», на острове Татышев в Красноярске, на Медальной площади в Сириусе, в Парке 300-летия в Санкт-Петербурге и в Москве в «Лужниках».

В частности, в Уфе выступят ЗВЕРИ, CREAM SODA, Хаски, Клава Кока, Ramil’, Ольга Бузова и Юля Паршута. В Красноярске — Баста, Mary Gu, INSTASAMKA, Konfuz. На Медальной площади на сцену выйдут Andro, ELMAN, TONI, MONA, Kamazz, ВАЛЯ КАРНАВАЛ и приглашенный специальный гость. Все три города посетят ведущие утреннего шоу «Бригада У» на Европе Плюс.

На Синей сцене Санкт-Петербурга в первый день свои хиты исполнят Баста, МОТ, Элджей, OG Buda + MAYOT, XOLIDAYBOY, Ева Польна, Xcho и Юля Паршута. На Белой сцене — 25/17, «Три дня дождя», КАСПИЙСКИЙ ГРУЗ, Тося Чайкина, SODA LUV, Кишлаĸ, Toxi$, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, BUSHIDO ZHO и LYRIQ. На Фиолетовую сцену выйдут SATI ETHNICA, Pompeya, Минаева, JANAGA, AFÈLIA, Фресĸа, EIGHTEEN, ASHLY., yaskraviy и ASAMMUELL. На электронной сцене Радио Рекорд выступят диджеи: FEEL, DJ M.E.G., SHAPOV, KIIDA и LADY WAKS. Во второй день фестиваля ожидается еще больше звездных выступлений.

В Москве VK Fest впервые пройдет в «Лужниках» — одной из самых больших спортивных и концертных площадок России и мира. Для выступлений подготовят три сцены. В последний день фестиваля, 14 июля, на Синей сцене зрителей ждет выступление специального гостя, имя которого будет в секрете до его выхода на сцену.

Список исполнителей будет пополняться. В ближайшее время фестиваль анонсирует новых артистов лайнапа, известных спикеров зоны лектория и представителей сцены блогеров.

Чувство контакта: «Иванушки International», Лолита и Баста выступили на VK Fest
Фестиваль в Москве собрал несколько десятков тысяч гостей

В 2023 году VK Fest собрал свыше 15 млн просмотров в пяти городах России. В прошлом году крупнейший российский музыкальный фестиваль VK Fest состоялся уже в восьмой раз. Впервые фестиваль прошел в пяти городах России — Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сириусе (Сочи) и Москве.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024