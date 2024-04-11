Послу Австрии в МИД РФ заявили протест из-за высылки сотрудников посольства России

Посол Австрии в России Вернер Альмхофер вызван в четверг, 11 апреля, в МИД РФ. Ему заявлен протест в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства. Об этом сообщили в министерстве.

«11 апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением австрийской стороной persona non grata двух сотрудников посольства Российской Федерации в Австрийской Республике», — указано в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Послу было заявлено, что этот недружественный шаг еще больше отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения, наносит серьезный ущерб авторитету Австрии, позиционировавшей себя как нейтральное государство и площадку международной дипломатии.

Альмхоферу была вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрии в РФ, которому надлежит покинуть Россию до конца 18 апреля.

Месяцем ранее, в середине марта, Австрия выслала двух российских дипломатов. Высказываясь по этому поводу, посол Москвы в Вене Дмитрий Любинский указал на то, что данное решение ничем не обосновано, оно является неприемлемым, и ответные меры последуют неотвратимо.

Страны Запада начали необоснованно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов, в частности из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Эстонии, Греции и других стран. Российская сторона в свою очередь приняла ответные меры.