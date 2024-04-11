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«Разговоры о важном» 15 апреля — тема и программа занятия

«Разговоры о важном» 15 апреля посвятят биографии и творчеству Гоголя
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Урок из цикла «Разговоры о важном» 15 апреля посвятят творчеству Николая Гоголя в честь 215-летия со дня рождения русского классика, которое отмечалось 1 апреля. О том, какую программу подготовили для школьников и студентов колледжей к этой дате, рассказывают «Известия».

«Разговоры о важном» 15 апреля — тема урока

Николай Гоголь — один из основоположников реализма в русской литературе и непревзойденный мастер сатиры. Он был одним из первых писателей, давших «голос народу», отображая в своих текстах проблемы маленького человека. А фольклорные образы и сюжеты, проникнутые мистицизмом, делают его самым узнаваемым классиком.

Цель нового урока, тема которого обозначена как «215-летие со дня рождения Н.В. Гоголя», — показать многогранность личности писателя, его жизненные интересы и приоритеты, а также сформировать уважительное отношение к людям, внесшим большой вклад в развитие культуры России.

Во время занятия учащихся ждут интерактивные игры и просмотр тематических видеороликов о детстве писателя, годах учебы в гимназии и известных по школьной программе произведениях «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мертвые души», «Ревизор», которые вошли в золотой фонд отечественной литературы.

Знакомство с фрагментами биографии классика позволит узнать, как происходило становление юного гимназиста как писателя и как рано у него проявилось стремление к литературному творчеству. Кроме того, учащимся напомнят о важности чтения, необходимого для расширения кругозора и личностного развития.

Продолжительность урока — 30 минут.

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«Разговоры о важном» 15 апреля — программа

Для учащихся 1–4-х классов занятие начнется с виртуальной экскурсии в дом-музей Н.В. Гоголя, который находится на Никитском бульваре в центре Москвы. Школьники увидят рабочий стол писателя, рукописи и чернильницу с пером, которыми он пользовался при написании своих произведений. А также рассмотрят портреты Гоголя, созданные его современниками.

В ходе урока школьники узнают, что в гимназии будущий писатель увлекался рисованием и русской словесностью, был хранителем книг в библиотеке и даже создал театр. А уже в 22 года вышла его книга «Вечера на хуторе близ Диканьки», которая восхитила самого Александра Пушкина и принесла Гоголю широкую известность.

Ученики 5–7-х классов должны будут назвать имя русского поэта, который был кумиром юного Николая Гоголя и впоследствии стал его другом, и вспомнить первое произведение писателя, с которым школьники познакомились на уроках литературы.

Для старшеклассников, 8–11 классов, задания усложнят. Им нужно будет вспомнить все пройденные произведения Гоголя, указав их героев и персонажей. Помимо этого, ученики должны назвать самое популярное произведение писателя среди театральных постановок и попытаться объяснить, в чем секрет его популярности.

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В колледжах и техникумах поговорят не только о жизни и творчестве великого писателя, но и его гражданской позиции, а также о том, каким образом каждый гражданин может служить своим трудом на благо страны.

«Разговоры о важном» 15 апреля — о проекте

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий, запущенный Минпросвещения для учащихся школ, техникумов и колледжей. На уроках рассказывают об истории и государственном устройстве России, обсуждают актуальные вопросы семейной и школьной жизни.

Занятия проходят с 1 сентября 2022 года. Один из последних уроков состоялся 8 апреля в преддверии Дня космонавтики. На нем поговорили о полете Юрия Гагарина и достижениях России в космической отрасли.

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