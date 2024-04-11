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В Волгограде автомобиль сбил четверых детей на пешеходном переходе

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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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В Волгограде четверо детей пострадали при наезде на них автомобиля на пешеходном переходе. Об этом в среду, 11 апреля, сообщили в следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по региону.

«Предварительно установлено, что 11 апреля 2024 года 37-летняя женщина, управляя своим автомобилем на пересечении улиц Ополченской и Андреева в Волгограде, совершила наезд на четверых детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Все пострадавшие госпитализированы, одна из них, 12-летняя девочка, находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают следователи. Проводится проверка.

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Ранее, 1 апреля, в Южноуральске Челябинской области нетрезвый водитель легковушки насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Уточнялось, что мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

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