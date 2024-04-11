Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен

Режим контртеррористической операции (КТО) отменен в Кабардино-Балкарии. Об этом в среду, 11 апреля, сообщил оперштаб республики.

Отмечается, что отмену объявили с связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей.

«Принято решение о снятии режима контртеррористической операции, действовавшего с 5 часов 12 минут 11 апреля 2024 года в пределах садовых товариществ «Ветеран-1», «Дубки-1», «Дубки-2», «Каскад», «Мисхидж», «Намыс», «Насып», «Нива-2», «Нива-3», «Нур», «Отдых», «Ошхамахо», «Поляна», «Сосруко» городского округа Нальчик и Черекского муниципального района КБР», — говорится в сообщении.

Режим КТО был введен на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарской Республики утром 11 апреля. На территории садового товарищества в Нальчике спецназ блокировал боевиков, причастных к терроризму. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Потерь среди сотрудников ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданских не было.

При проведении КТО было возбуждено головное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также по факту незаконного приобретения, хранения и ношения оружия и взрывных устройств, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Следователи изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и гранаты. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет (НАК) в пригороде Нальчика были уничтожены двое боевиков, планировавших диверсии и теракты на территории региона.