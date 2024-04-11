Лавров указал на важность активизации совместных усилий стран БРИКС по антитеррору

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» показал необходимость активизации совместных усилий стран БРИКС в борьбе с терроризмом, заявил 11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с представителями комитетов по международным делам парламентов стран — участниц объединения.

«Недавние трагические события в подмосковном «Крокус Сити Холле» вновь продемонстрировали необходимость активизации совместных усилий специалистов в этих областях и законодателей по противодействию этому мировому злу», — сказал дипломат.

Лавров добавил, что в рамках подготовки к саммиту в Казани уделяется особое внимание развитию сотрудничества по борьбе с терроризмом. Действует рабочая группа БРИКС по антитеррору, в ее составе имеется пять подгрупп.

Как заключил министр, Россия в рамках БРИКС нацелена и на развитие сотрудничества в области борьбы с наркотиками, а также отметил важность работы по вопросам кибербезопасности.

До этого, 9 апреля, Лавров заявил, что Москва и Пекин будут продолжать сотрудничество по антитеррору, в том числе по линии многосторонних механизмов, после теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, сотрудничество стран по контртеррору планируется «в том числе и в рамках многосторонних институтов».

Теракт произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека, в том числе шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. 5 апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта.