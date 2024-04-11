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Гадюки проснулись на территории Южного Урала

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Гадюки начали просыпаться на территории национального парка «Зигальга» в Челябинской области. Сотрудники парка уже начали встречать этих змей, несмотря на снег, сообщает пресс-служба организации в соцсети «Вконтакте» в четверг, 11 апреля.

Как отмечает Kursdela.biz, от многих змей гадюки отличаются восприимчивостью к низким температурам. Они выходят из спячки еще до того, как сойдет весь снег. Гадюки могут отдаляться от своих нор на 4–5 км в поисках зимней «спальни», хотя в другое время года они не отползают более чем на 100 м.

При этом гадюки ядовиты, но не агрессивны. Они нападают на человека только с целью самообороны, поэтому их лучше их не трогать и не пытаться взять в руки, а позволить уползти по своим «гадючьим» делам.

Тем временем гадюки уже проснулись как минимум в 28 российских регионах, подсчитали «Известия». В некоторых из них уже зафиксированы нападения этих змей на людей и животных. Такие инциденты произошли, например, в Ростовской и Ивановской областях.

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