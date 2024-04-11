«Мегафон» поможет развивать туризм в Приморье

«Мегафон» провел оценку туристических потоков в Приморском крае, которая позволит сформировать портрет гостя, проверить гипотезы о местах притяжения путешественников и запустить новые туристические маршруты. Эти сведения собраны платформой «Цифровой туризм», сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Согласно отчетам, составленным на основе агрегированных данных, за последние три года турпоток в регион вырос на 68%, наиболее активная динамика зафиксирована в 2023 году. Главным интересом путешественников остается Владивосток. В прошлом году в Приморском крае побывали жители более 100 стран мира и практически всех регионов России. Самые частые гости Приморья — из Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей, среди иностранцев активнее всего Дальний Восток интересовал граждан Китая.

Руководитель Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский отметил, что аналитика позволяет предсказывать туристические тренды и адаптироваться к изменяющимся потребностям путешественников, а также развивать новые направления туризма в регионе. «Это важно для формирования конкурентного рынка и привлечения большего числа отдыхающих», — добавил Крепский.. В целом, по его словам, аналитика «Цифрового туризма» помогает сделать инвестиции в развитие точными и получить максимальную отдачу.

Сервис «Мегафона» основан на аналитике big data, он позволяет узнать о посещаемости различных мест, предпочтениях туристов и их поведении. По словам директора филиала компании в Приморском крае Романа Матвиенко, цифровая платформа становится реальным помощником для регионов.

«Так, например, «Цифровой туризм» уже активно помогает развитию направления в Республике Северная Осетия — Алания, Республике Саха (Якутия), на Ставрополье, в Краснодарском крае, Калужской и Мурманской областях. В последнем регионе благодаря полученным в ходе анализа данным было подтверждено решение о развитии нового туристического кластера на побережье Баренцева моря вблизи губы Малая Волоковая и мыса Лисий — «ВаллаТунтури», — рассказал Матвиенко.