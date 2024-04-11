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Эксперт предупредила об опасных последствиях ношения некачественных линз

Эксперт Жегулина: некачественные линзы могут привести к пересадке роговицы глаза
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Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
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Ношение некачественных линз может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе ухудшению зрения и необходимости в пересадке роговицы глаза. О том, как правильно выбирать линзы и какие еще последствия возможны, «Известиям» 11 апреля рассказала гендиректор Belure Group (эксклюзивный дистрибьютор бренда оттеночных линз Moody) Марина Жегулина.

«Начнем с того, что подбор контактных линз должен осуществляться при помощи офтальмолога. Он сможет не только правильно определить диоптрии, но также подобрать нужный размер линзы и сообщить о наличии или отсутствии болезней, которые могут являться противопоказанием для ношения контактных линз. А приобретая изделия без регистрационного удостоверения, вы также рискуете навредить своему зрению», — рассказала она.

Регистрация медицинских изделий — это процедура, которая разрешает выпуск и оборот на российском рынке качественных и безопасных медицинских изделий. А регистрационное удостоверение — документ, который выдается Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и дает официальное право выпуска или реализации медицинских изделий.

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«Между собой все медицинские изделия делятся на четыре класса опасности по степени потенциального риска. Контактные линзы с диоптриями относятся к классу 2а — медизделиям со средней степенью риска. И по общему правилу их обращение без оформления регистрационного удостоверения не допускается. Для контактных линз без диоптрий не требуется регистрационного удостоверения. Но тем менее для их продажи на территории России требуется сертификат соответствия», — пояснила эксперт.

При получении такого сертификата товар проходит определенные лабораторные испытания, которые касаются эксплуатационных свойств, функциональных и микробиологических характеристик, а также биологической и физико-химической совместимости.

«Если приобретать товар без регистрационного удостоверения или сертификата соответствия, то вы просто не будете знать, что вы покупаете. А при изготовлении линз должны быть учтены важные моменты. Ткань глаза в передней части — живая, дышащая ткань, которая нуждается в кислороде на определенных уровнях. Нашим глазам необходимо определенное количество воды. И именно сертифицированные линзы дают гарантию, что продукт будет соответствовать этим требованиям, а также, что он создан в условиях полной стерильности, был правильно упакован и правильно хранится», — добавила Жегулина.

По ее словам, существует несколько распространенных проблем, с которыми могут столкнуться люди, использующие некачественные контактные линзы. Это синдром сухого глаза, аллергические реакции, отек глаза при плотно прилегающей к глазу линзе, язва роговицы. Также это может привести к образованию рубцов и ухудшению зрения, а также к пересадке роговицы.

«Если вы планируете как можно дольше сохранять здоровье ваших глаз, то советуем не пренебрегать рекомендациями специалистов и выбирать только качественную лицензированную продукцию», — резюмировала эксперт.

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20 марта врач-офтальмолог клиник «Атлас» Ирина Зимина рассказала, что, для того чтобы не допустить ухудшения зрения, необходимо делать перерывы при зрительных нагрузках, упражнения для глаз, а также увлажнять воздух в помещении.

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