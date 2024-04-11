Медведев назвал абсолютным злом слова Байдена об окончании конфликта на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал абсолютным злом слова американского лидера Джо Байдена об окончании конфликта на Украине. Об этом он написал 11 апреля в своем Telegram-канале.

Так Медведев прокомментировал заявление Байдена о том, что конфликт на Украине закончится после того, как конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву.

По мнению зампреда Совбеза, продолжение Белым домом поддержки киевского режима спровоцирует еще больше смертей.

«Заявление Байдена — абсолютное зло», — написал Медведев.

Он напомнил о том, что суть американской поддержки заключается в затягивании конфликта.

«Вот уж воистину: «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним», — процитировал Медведев Откровение Иоанна Богослова, также известное как «Апокалипсис».

Накануне, 10 апреля, Байден заявил, что исход конфликта на Украине зависит от того, одобрит ли конгресс США продолжение финансовой помощи Киеву. По его мнению, конфликт закончится, когда конгрессмены поддержат новый пакет помощи.

В тот же день помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что в случае одобрения конгрессом нового пакета помощи Украине США смогут начать отправку боеприпасов в самое ближайшее время, буквально в течение одной-двух недель.

За день до этого член сената конгресса США, республиканец от штата Алабама Томми Табервилл подсчитал, что траты Вашингтона на Киев составляют около $80 тыс. каждую секунду. Он отметил, что США не могут позволить себе подобный уровень расходов и должны найти более адекватные способы использования средств собственных налогоплательщиков.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.