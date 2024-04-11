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Подозреваемому в нападении на полицейских заочно предъявлено обвинение

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Фото: прокуратура Московской области
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СК РФ заочно предъявил обвинение подозреваемому в убийстве одного и ранении другого полицейского в Подмосковье. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.

«Жителю города Истры заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (ст. 317 и 222 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что нападавший произвел шесть выстрелов после того, как полицейские потребовали провести досмотр. Следователи осмотрели место нападения, где были найдены гильзы, одежда и иные предметы. В настоящее время допрошены свидетели и назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.

Так, 9 апреля МВД России установило личность одного из подозреваемых. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, им оказался москвич 1990 года рождения, Буряков Василий Владимирович. МВД РФ призвало граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Бурякова, сообщить об этом ведомству.

О нападении на полицейских вечером 7 апреля сообщил источник «Известий». Отмечалось, что на правоохранителей — помощника участкового и оперуполномоченного — напали во время засады на наркодилеров. Нападавших было двое, они скрылись на черном мотоцикле. В результате один сотрудник полиции был убит на месте, второй тяжело ранен, он находится в критическом состоянии в больнице.

Корреспондент «Известий» также побывал на месте преступления. Журналист выяснил, что инцидент произошел недалеко от СНТ «Озон», рядом с дорогой Черноголовка — Глотово в Ногинском районе Московской области. Он пообщался с местными жителями, которые рассказали, что в этом лесу был якобы обнаружен пакет с наркотиками, и полицейские сели в засаду караулить наркокурьера.

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