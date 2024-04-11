Путин выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Аксенова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Владимира Аксенова, ушедшего из жизни 9 апреля в возрасте 89 лет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля 11 апреля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с постигшей вас тяжелой утратой — кончиной Владимира Викторовича Аксенова», — сказано в сообщении.

В телеграмме отмечается, что Аксенов был человеком большого таланта, мужества и силы духа.

Путин подчеркнул, что космонавт внес значимый вклад в реализацию отечественной космической программы.

О смерти Владимира Аксенова стало известно 9 апреля. Он родился в 1935 году в селе Гиблицы в Рязанской области. В 1953 году окончил Мытищинский машиностроительный техникум, а затем на Украине получил образование в области авиации. В 1963 году окончил Всесоюзный заочный политехнический институт по специальности «инженер-механик». В отряд космонавтов был зачислен в марте 1973 года.

Первый полет в космос, который продлился семь суток, он совершил в 1976 году в качестве бортинженера на корабле «Союз-22» вместе с космонавтом Валерием Быковским. Второй раз Аксенов отправился в космос также в качестве бортинженера в 1980 году на «Союзе Т-2». Командиром экипажа был Юрий Малышев, миссия продлилась трое суток.

Космонавт принимал участие в разработке и испытаниях космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз», станции «Салют».

В 1988 году был отчислен из отряда космонавтов в связи с выходом на пенсию и переходом на другую работу.