Банки Оренбуржья дадут бизнесу кредитные каникулы в связи с паводками

Банки Оренбургской области предоставят местному бизнесу кредитные каникулы по упрощенной системе на полгода. Об этом 11 апреля сообщил вице-губернатор региона, министр экономического развития, инвестиций Игнат Петухов.

«Все банки, которые на территории есть, предоставляют кредитные каникулы, притом мы в приоритете ставим упрощенный вариант таких кредитных каникул на полгода, что они приостанавливают все выплаты по кредитам», — объявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-губернатор пояснил, что от стихии пострадали в том числе магазины, небольшие мануфактурные предприятия, фабрики и производства, их материальный ущерб исчисляется в миллиардах.

«Наша задача — помочь им и не оставаться один на один с проблемой, сопровождать [бизнес]», — добавил Петухов.

Тем временем воды в микрорайоне Ключ города Орска, подтопленного в результате прорыва дамбы, становится всё меньше, сообщает корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

На кадрах одна из улиц микрорайона, по которой, по словам журналиста, еще вчера невозможно было пройти без спецкостюма. Люди здесь плавали на лодках, наблюдался мощный поток водных масс.

«Сейчас асфальт практически сухой, ездят автомобили и стали видны последствия: по округе разбросаны мусор и строительные материалы, которые приплыли из соседних строительных магазинов. Трамвайные пути смыло, из земли торчат шпалы, рельсы пошли волной, а линии электропередач покосились», — передает наш корреспондент.

Ранее в этот день глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин прокомментировал версию о грызунах, прогрызших дамбу в Орске. По его словам, будет проведено обследование и всё скажут приблизительно в течение месяца. Во время рабочей поездки в Оренбург он также заявил, что все многоквартирные дома в городе, которым угрожало подтопление, удалось отстоять.

Власти Оренбургской области сообщили, что из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе. За сутки от воды освободилось 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).