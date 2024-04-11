Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пять мирных жителей пострадали в ДНР из-за удара беспилотника по маршрутке
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Аксенова
Туризм
Туристы из РФ летом смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи
Экономика
Банки Оренбуржья дадут бизнесу кредитные каникулы в связи с паводками
Мир
В МИД РФ предостерегли граждан России от поездок в Израиль и Ливан
Общество
В Курганской области затопленными остаются 178 жилых домов
Спорт
Российская шахматистка Горячкина одержала вторую победу на турнире претенденток
Общество
Глава МЧС Куренков прилетел в Оренбург на фоне ситуации с паводками
Общество
СМИ сообщили о состоянии попавших под обстрел журналистов ГТРК «Луганск»
Авто
В России произошло 267 ДТП за прошедшие сутки
Общество
В Орске начали работу комиссии по оценке ущерба от паводка
Происшествия
Два беспилотника сбили в небе над Мордовией
Общество
Подозреваемому в нападении на полицейских заочно предъявлено обвинение
Общество
В Кабардино-Балкарии уничтожили двух планировавших теракты боевиков
Общество
Источник сообщил об обысках в принадлежащих Портнягину Club 500 и Siberia
Мир
На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации
Сюжет:

В ХМАО назвали сроки вскрытия льда на реках региона

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вскрытие рек в Ханты-Мансийском автономном округе планируется начать в конце апреля. Такие сроки назвал глава региональной столицы Максим Ряшин в своем Telegram

«Ситуация по региону стабильная. По данным специалистов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозные даты вскрытия рек на территории Югры — 26 апреля–11 мая», — написал градоначальник, его цитату приводит ИА «Ура.ру».

На случай борьбы с паводками в Ханты-Мансийске приведены в готовность спецтехника и спасатели. Однако, по словам мэра, подтопления на территории муниципалитета не прогнозируются. Для реагирования на возможные инциденты задействованы более 200 человек личного состава и 27 единиц техники.

Ранее в этот же день «Известия» писали, что в России подтоплено уже 37 регионов. В Орске, где ситуация была наиболее острой из-за прорыва защищавшей город дамбы, уровень воды стал постепенно снижаться. А вот для Курганской и Тюменской областей прогнозы негативные.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024