В ХМАО назвали сроки вскрытия льда на реках региона

Вскрытие рек в Ханты-Мансийском автономном округе планируется начать в конце апреля. Такие сроки назвал глава региональной столицы Максим Ряшин в своем Telegram

«Ситуация по региону стабильная. По данным специалистов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозные даты вскрытия рек на территории Югры — 26 апреля–11 мая», — написал градоначальник, его цитату приводит ИА «Ура.ру».

На случай борьбы с паводками в Ханты-Мансийске приведены в готовность спецтехника и спасатели. Однако, по словам мэра, подтопления на территории муниципалитета не прогнозируются. Для реагирования на возможные инциденты задействованы более 200 человек личного состава и 27 единиц техники.

Ранее в этот же день «Известия» писали, что в России подтоплено уже 37 регионов. В Орске, где ситуация была наиболее острой из-за прорыва защищавшей город дамбы, уровень воды стал постепенно снижаться. А вот для Курганской и Тюменской областей прогнозы негативные.