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Die Zeit узнала об отказе Трампа приезжать в Киев

Die Zeit: Трамп отклонил приглашение Зеленского приехать с визитом в Киев
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Фото: REUTERS/Alyssa Pointer
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Экс-президент США и кандидат в главы государства Дональд Трамп отклонил приглашение украинского лидера Владимира Зеленского приехать в Киев. Об этом 9 апреля сообщила газета Die Zeit.

«С Зеленским не было никаких контактов, а президент Трамп публично заявил, что ему нецелесообразно ехать на Украину сейчас, когда он не является главнокомандующим», — приводит издание сообщение предвыборного штаба Трампа.

Уточняется, что Зеленский приглашал американского политика, чтобы «объяснить ему свои идеи» по урегулированию конфликта на Украине.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен урегулировать ситуацию в случае своего избрания на пост президента США. Так, еще в июле прошлого года он сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к решению кризиса в течение 24 часов.

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7 апреля газета The Washington Post сообщила, что Трамп может повлиять на Киев, заставив пойти на территориальные уступки в пользу Москвы и признать Донбасс и Крым российскими. Однако представители Трампа назвали материал WP фейком.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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