Паводок в Курганской области местами пошел на спад

Половодье в Курганской области местами пошло на спад. За сутки от воды освободились три жилых дома, шесть приусадебных участков и низководный мост, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России в своем Telegram в четверг, 11 апреля.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о двух муниципальных образованиях Целинном и Шумихинском в двух населенных пунктах Красный Октябрь и Горшково.

Затопленными остаются 178 жилых домов, 284 приусадебных участка, низководный мост и восемь участков автомобильных дорог в Каргапольском, Целинном, Звериноголовском и Мишкинском муниципальных округах.

Также в мэрии Кургана расширили список территорий, которым грозит затопление, пишет ИА «Ура.ру». К ранее известным населенным пунктам добавились СНТ «Черемушки», СНТ «Черемушки-4», СНТ «Лотос» и несколько домов микрорайонов Заозерного.

Ранее в этот же день «Известия» писали, что в России подтоплены уже 37 регионов. В Орске, где ситуация была наиболее острой из-за прорыва защищавшей город дамбы, уровень воды стал постепенно снижаться. А вот для Курганской и Тюменской областей прогнозы негативные.