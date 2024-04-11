Автоэксперт назвал причины скрипа тормозов

Громкий шум или скрип при торможении могут служить признаком неправильного обслуживания элементов тормозной системы. Об этом рассказал технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев, сообщает «Российская газета» 11 апреля.

По словам специалиста, самая распространенная ошибка — когда колодки меняются без осмотра тормозных дисков. Если на них есть полосы, то диски изнашиваются неравномерно. Менять колодки без полноценной диагностики тормозной системы — неверный подход, указал он.

Другая ошибка водителей, которая приводит к неисправностям системы и посторонним звукам, — неправильно подобранные колодки и диски. Иногда автовладельцы делают выбор в пользу дешевых колодок, часто у них низкокачественный состав, такая экономия может привести к дискомфорту во время движения.

Причиной появления неприятных звуков может быть и то, что колодка полноценно не отходит от тормозного диска. Между деталями должен быть небольшой зазор для прохождения воздуха, поэтому из-за нагрева происходит писк при торможении, рассказал автоэксперт.

Впрочем, большинство производителей тормозных колодок указывают, что незначительный шум или скрип колодок при торможении не является признаком неисправности, отметил Пономарев.

Ранее, 9 апреля, автоэксперт Колодочкин рассказал, что защитить наиболее уязвимые для коррозии места автомобиля можно самостоятельно. Для этого следует приобрести аэрозольные баллончики, имеющие трубочки с распылителями на концах, и с их помощью подать антикоррозионное средство в нужные полости.