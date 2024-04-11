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Силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ за ночь над Мордовией и пятью областями России

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Мордовией, Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщили 11 апреля в Минобороны РФ.

Как уточнило военное ведомство, атака c применением БПЛА самолетного типа была пресечена в течение прошедшей ночи 11 апреля.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один), Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два)», — сказано в сообщении.

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Накануне, 10 апреля, средства ПВО уничтожили пять беспилотников над Брянской областью.

До этого, 9 апреля, Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО уничтожили две пары беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Попытка была пресечена около 15:30 мск. Позднее, в 16:00 мск, ведомство сообщило, что над регионом сбито еще два украинских БПЛА.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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