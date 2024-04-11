Пищевой технолог посоветовала есть роллы с лососем для похудения

Пищевой технолог Людмила Румянцева рассказала о полезных свойствах суши и роллов. По ее словам, роллы с лососем можно есть и оставаться на диете.

В беседе с «Газетой.Ru» 10 апреля специалист отметила, что для похудения к летнему сезону стоит выбирать блюда с максимально простым составом. Например, это могут быть классические суши с лососем, тунцом или гребешком, а также роллы-маки.

«Вы не увидите в их составе лишних ингредиентов и получите по-настоящему полезную и сбалансированную пищу», — приводит слова технолога сайт kp.ru.

Кроме того, можно выбирать роллы, в составе которых есть омлет из яиц. Румянцева пояснила, что традиционный японский омлет является источником ценного белка. Он помогает насытить организм в течение рабочего дня.

Вместо риса можно выбирать нешлифованные сорта крупы, например бурый или черный рис. В них содержится много сложных углеводов, поскольку сохраняется природная оболочка зерна. Помимо этого рис можно заменить киноа или зеленой гречкой.

В качестве начинки можно использовать микс из рыбы и овощей. По словам технолога, за основу можно взять любой морской деликатес, например нарезанный слайсами гребешок или ломтики свежей форели. Из овощей добавить брокколи, сельдерей, огурец, лук, сладкий перец или листья салата. Сливочный сыр можно заменить мягким творогом, в котором меньше калорий и больше качественного белка.

Также Румянцева посоветовала отказаться от соевого соуса, если есть планы похудеть к лету с помощью суши и роллов.

В марте Людмила Румянцева посоветовала исключить аллергенные продукты весной. По ее словам, стоит выбирать гипоаллергенные овощи и фрукты, как, например, огурцы, листовой салат, картофель, морская и обычная капуста, зеленые или печеные яблоки и груши, пишет RT.

Также в марте диетолог Кристина Войт назвала суши и роллы одним из самых частых источников отравления в ресторанах. По ее словам, меню с большим количеством блюд разной кухни — повод насторожиться, поскольку есть риск, что роллы готовят рядом с пиццей и хинкали, отмечает телеканал «360».

В декабре диетолог Ольга Лушникова указала на пользу рыбы для сердечно-сосудистой системы. По ее словам, в рыбе содержатся полноценный белок, омега-3, витамины D, A и B12, цинк, кальций, селен, йод, железо, пишет НСН.

Ранее врач-терапевт Екатерина Заика рассказала о том, какую смертельную опасность таят в себе суши и роллы и как избежать смертельных болезней. К примеру, употребление сырой рыбы чревато многими тяжелыми осложнениями для организма. Блюда из нее могут быть вредны в том случае, если были нарушены условия хранении, а также нормы сортировки.