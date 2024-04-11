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Модульные отели построят за 300 млн рублей в Красноярском крае

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Фото: пресс-служба агентства по туризму Красноярского края
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В Красноярском крае появятся модульные отели. На эти цели выделено почти 300 млн рублей. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на пресс-службу Агентства по туризму Красноярского края, до конца 2024 года 15 инвесторов оборудуют на своих базах отдыха более 200 номеров. Отели появятся в Дивногорске, в Абанском, Березовском, Балахтинском, Ачинском, Ермаковском, Манском и Емельяновском районах. В них будут электричество, водоснабжение и водоотведение. Проектируют места отдыха с учетом доступности для маломобильных граждан.

По словам главы Агентства, инвесторы заинтересованы в развитии туристического бизнеса. На каких-то базах уже завершаются монтажные работы, и туристов начнут принимать этим летом.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года в городе Уяр Красноярского края должны завершить строительство нового водоочистного комплекса. В состав комплекса входят насосная станция, резервуары для воды, водопроводная сеть и водоочистные сооружения. Стоимость строительства составляет более 160 млн рублей. Средства выделены в рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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