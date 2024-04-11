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Марочко сообщил о росте потерь ВСУ на купянском направлении
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Марочко сообщил о росте потерь ВСУ на купянском направлении

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении растут, противнику пришлось развернуть дополнительный полевой госпиталь в Ковшаровке для сохранения живой силы. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на источники.

«В Ковшаровке выявлен дополнительный полевой госпиталь, который был развернут из-за увеличения потерь украинских боевиков на этом направлении. Основная задача медиков — стабилизация пациентов и отправка их в стационарные лечебные заведения», — сказал он «РИА Новости».

Мврочко добавил, что ввиду дефицита специализированного медицинского транспорта и большого потока раненых многих украинских солдат эвакуируют на гражданском авто.

Днем ранее подполковник в отставке сообщил, что ВСУ переходят в глухую оборону на купянском направлении. По его данным, украинские военнослужащие стали реже контратаковать здесь, в основном они ведут контрбатарейную борьбу и оборону.

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До этого, 9 апреля, начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Иван Бигма сообщил, что на купянском направлении военнослужащие улучшили положение по переднему краю. Также они нанесли поражение формированиям 95-й десантно-штурмовой, 32-й механизированной бригад ВСУ и уничтожили шесть беспилотников украинской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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