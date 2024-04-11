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Стоматолог назвала провоцирующую зубной камень привычку

Врач Дедегкаева: нерегулярная чистка зубов провоцирует зубной камень
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Фото: Global Look Press/dpa/Matthias Balk
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Врач — стоматолог-ортопед центра инновационной медицины Дзерасса Дедегкаева рассказала, какие действия провоцируют образование зубного камня.

В беседе с сайтом aif.ru в среду, 10 апреля, специалист объяснила, что зубной камень представляет собой остатки пищи и бактерий, которые при неправильной гигиене из мягких превращаются в затвердевшие отложения. Эти остатки накапливаются в межзубном пространстве и на поверхности зубов. При отсутствии лечения зубные отложения могут спровоцировать воспаления десен, кариес и разрушение зубов.

Стоматолог уточнила, что зубные камни бывают поддесневые и наддесневые. Чаще всего причиной образования зубного камня является неправильно подобранная зубная щетка. По словам врача, некачественная или слишком мягкая щетка не справляется с налетом и не может вычистить все остатки еды, из-за чего фрагменты пищи с патогенными бактериями и минералами накапливаются.

Также зубной камень может образоваться из-за нерегулярной чистки зубов. По словам специалиста, стоит проходить процедуру гигиены полости рта в кабинете стоматолога не реже раза в полгода.

Кроме того, зубной камень может появиться из-за близко посаженных зубов. В такой ситуации хорошо вычистить налет и остатки пищи с помощью обычной чистки практически невозможно, а это приводит к их минерализации.

Помимо этого, врач перечислила вредные привычки, которые могут привести к образованию зубного камня. Среди них — чрезмерное потребление сладкого, кофе и чая, а также курение.

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9 апреля стоматолог, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин рассказал о бесполезных советах для здоровья зубов. По его словам, утверждение, что жесткая щетина щетки лучше очищает зубы, является мифом. Она травмирует десны, вызывая их воспаление и отхождение от зуба. Также она может стирать защитный слой эмали, делая зубы более чувствительными и уязвимыми перед кариесом, пишет RT.

8 апреля стоматолог-терапевт Ният Кадиева рассказала, что средний срок службы пломбы составляет от пяти до 10 лет. По ее словам, важно, какой материал использовал врач для пломбы, играет роль также квалификация и умения специалиста, а также домашний уход за зубами, отмечает телеканал «360».

В марте заместитель директора медицинского института РУДН, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе предупредил, что использовать ежедневно ирригаторы нельзя, так как их воздействие на десну может вызвать хроническую травму мягких тканей или снизить активность фибробластов.

Ранее стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев рассказал, как срочно снять зубную боль. По его словам, стоит определить интенсивность боли. Если можно ее терпеть, то стоит принять обезболивающее и дождаться приема у врача. Он добавил, что поводом для срочного обращения к стоматологу являются не проходящая более суток боль, наличие лихорадки и повышение температуры, появление гнойного воспаления и кровоточивости десен, сообщает НСН.

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