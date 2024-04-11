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Сюжет:

На Украине заявили о повреждении оборудования двух ТЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил 11 апреля в Telegram-канале о «серьезном повреждении» оборудования двух тепловых электростанций (ТЭС).

В каких регионах Украины расположены поврежденные ТЭС, не сообщается.

Комментариев со стороны Минобороны РФ не поступало.

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Ранее в этот день мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремели взрывы. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах в Львовской области и в городе Ровно, в Ивано-Франковской области на западе Украины. Также взрывы прогремели в Киевской области и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов 11 апреля сообщил, что в регионе возможны перебои энергоснабжения.

Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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