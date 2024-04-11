В Харьковской области предупредили о перебоях с электричеством на фоне взрывов
В результате взрывов в Харьковской области возможны перебои с электричеством. Об этом 11 апреля сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
«Возможны перебои со светом», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Он отметил, что уже фиксируются перебои с энергоснабжением. По его данным, по Харькову и области нанесли не менее 10 ударов, пострадали объекты критической инфраструктуры.
Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе в ближайшие часы не будет работать метро ввиду проблем со светом.
Ранее в этот же день мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремели взрывы. Кроме того, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Так, о взрывах сообщалось в Львовской области и в городе Ровно, в Ивано-Франковской области на западе Украины. Также взрывы прогремели в Киевской области и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.