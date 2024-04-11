Уровень воды в реке Урал под Оренбургом за два часа вырос на 6 см
Уровень воды в реке Урал под Оренбургом за два часа вырос на 6 см и уже достиг отметки в 1060 см. Об этом 11 апреля сообщается в Telegram-канале Оренбургского района.
«На 08:00 (06:00 мск. — Ред.) 11 апреля уровень воды в реке Урал составляет 1060 см», — следует из публикации.
Местных жителей призвали незамедлительно покинуть зону подтопления.
Ранее в это день в пресс-службе администрации Оренбургского района Оренбургской области сообщили, что уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом за ночь поднялся на 32 см.
10 апреля сообщалось, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге по состоянию на 16:00 по местному времени (14:00 мск) 10 апреля вырос до 10,1 м.
В городе по состоянию на утро 10 апреля оказались подтопленными более 12,8 тыс. жилых домов и 14,9 тыс. приусадебных участков в 23 муниципальных образованиях области. Из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.
9 апреля Паслер предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. Утром того дня в городе прозвучала сирена, сигнализирующая о начале эвакуации. При этом в тот же день мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошел, вода начинает убывать. Он подчеркнул, что паводковая ситуация пока остается сложной. Власти составляют списки пострадавших от затопления.
5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).